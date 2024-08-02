Гватемала выиграла первое олимпийское золото в своей истории

Награду получила Адриана Руано Олива, которая стала первой в стрельбе в трапе на летних Играх в Париже.

«Я даже не могу поверить, что это по‑настоящему. Я так счастлива», — поделилась спортсменка на пресс-конференции.

Олимпиада в Париже проходит 26 июля-11 августа. К участию в соревнованиях были допущены 15 россиян в нейтральном статусе, напоминает Ura.ru.

