Гватемала выиграла первое олимпийское золото в своей истории
2 августа 202409:22
Сборная Гватемалы завоевала первую в своей истории золотую медаль Олимпийских игр.
Награду получила Адриана Руано Олива, которая стала первой в стрельбе в трапе на летних Играх в Париже.
«Я даже не могу поверить, что это по‑настоящему. Я так счастлива», — поделилась спортсменка на пресс-конференции.
Олимпиада в Париже проходит 26 июля-11 августа. К участию в соревнованиях были допущены 15 россиян в нейтральном статусе, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru