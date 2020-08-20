Гусев посоветовал принять Миранчуку из «Локомотива» предложение «Аталанты»

«Говорят, что это меньше, чем он получает в «Локомотиве». Но мне кажется, в данном случае игра стоит свеч. Ведь это шаг в Европу, и если правильно на эту европейскую дорогу ступить, то придут и большие деньги. А также это амбиции, возможность играть в сильном чемпионате. Поэтому я думаю, нужно соглашаться, если это зависит от Алексея, конечно же», – сказал он.

Кроме того, Виктор Гусев в эксклюзивном интервью НСН признался, что не нашел существенных различий между очным и дистанционным обучением в школе на примере своего сына.

