Гусев посоветовал принять Миранчуку из «Локомотива» предложение «Аталанты»

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» предложил полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Миранчуку контракт с зарплатой €1,5 млн в год. В его активе 43 гола и 44 голевые передачи в 226 матчах за железнодорожников.

Спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН перечислил плюсы данного предложения.

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«Говорят, что это меньше, чем он получает в «Локомотиве». Но мне кажется, в данном случае игра стоит свеч. Ведь это шаг в Европу, и если правильно на эту европейскую дорогу ступить, то придут и большие деньги. А также это амбиции, возможность играть в сильном чемпионате. Поэтому я думаю, нужно соглашаться, если это зависит от Алексея, конечно же», – сказал он.

Кроме того, Виктор Гусев в эксклюзивном интервью НСН признался, что не нашел существенных различий между очным и дистанционным обучением в школе на примере своего сына.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболЛокомотивВиктор Гусев
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