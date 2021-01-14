Гусев: греки останавливали войны ради Олимпиады

Спортивный комментатор в эфире НСН призвал обязательно провести Олимпиаду в Токио в 2021 году.

Всего 16 процентов японцев поддерживают проведение Олимпиады в Токио грядущим летом. Об этом говорят результаты социологического опроса, опубликованные телерадиокомпанией NHK. Остальные не видят смысла в организации столь крупного мероприятия в этом году.

Спортивный комментатор Виктор Гусев в эксклюзивном интервью НСН выразил мнение, что Олимпиаду в Токио нужно провести в 2021 году при любых ограничениях.

Власти Токио: Проведению Олимпиады в 2021 году не может помешать ничто

«Получается, мы приравниваем ситуацию ко Второй мировой войне, когда не было Игр. Хотя должен вам напомнить, что древние греки наоборот останавливали войны на время соревнований. 16 процентов – это очень мало. Если Олимпиады не будет, для меня это очень грустно. Ее все-таки надо проводить, пусть со всеми ограничениями, но проводить и сохранять непрерывность», – сказал он.

Также Гусев в эфире НСН не оценил новые правила и лингвистические нормы для спортивных комментаторов «Матч ТВ».

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ФОТО: Виктор Гусев
ТЕГИ:ТокиоОлимпиадаВиктор Гусев
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