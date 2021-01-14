Гусев: греки останавливали войны ради Олимпиады

Всего 16 процентов японцев поддерживают проведение Олимпиады в Токио грядущим летом. Об этом говорят результаты социологического опроса, опубликованные телерадиокомпанией NHK. Остальные не видят смысла в организации столь крупного мероприятия в этом году.

Спортивный комментатор Виктор Гусев в эксклюзивном интервью НСН выразил мнение, что Олимпиаду в Токио нужно провести в 2021 году при любых ограничениях.