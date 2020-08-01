Гунько перешел в «Химки» на место Юрана
Тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько после ухода Сергея Юрана с должности главного тренера Футбольного клуба «Химки» занял его место. Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
Дмитрий Гунько сотрудничал со «Спартаком» с 2014 года – до 2017 года являлся главным тренером, до 2018-го - возглавлял «Спартак-2», а затем стал главным тренером академии футбольного клуба.
Ранее 21 футболист «Химок» обратился с открытым письмом к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Игроки команды просят не допустить ухода тренера.
Напомним, Юран, который начал работать с «Химками» в январе 2020 года, вывел команду в Тинькофф РПЛ, а также - в финал Олимп-Кубка России, в котором коллектив выступил против «Зенита» (0:1).
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