Сергей Юран ушел из подмосковных «Химок»

Главный тренер подмосковных «Химок» официально покинул свой пост. Об этом официально заявили в клубе в субботу, 1 августа.

«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.

Причины ухода 51-летнего тренера не названы. Не известен и приемник Юрана в тренерском штабе, отмечает «Матч».

При этом 21 футболист «Химок» обратился с открытым письмом к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Игроки команды просят не допустить ухода тренера.

Напомним, Юран, который начал работать с «Химками» в январе 2020 года, вывел команду в Тинькофф РПЛ, а также - в финал Олимп-Кубка России, в котором коллектив выступил против «Зенита» (0:1).

