Сергей Юран ушел из подмосковных «Химок»
Главный тренер подмосковных «Химок» официально покинул свой пост. Об этом официально заявили в клубе в субботу, 1 августа.
«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.
Причины ухода 51-летнего тренера не названы. Не известен и приемник Юрана в тренерском штабе, отмечает «Матч».
При этом 21 футболист «Химок» обратился с открытым письмом к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Игроки команды просят не допустить ухода тренера.
Напомним, Юран, который начал работать с «Химками» в январе 2020 года, вывел команду в Тинькофф РПЛ, а также - в финал Олимп-Кубка России, в котором коллектив выступил против «Зенита» (0:1).
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