Гуменник стал победителем финала Гран-при России по фигурному катанию
15 февраля 202517:47
Фигурист Петр Гуменник стал победителем финала Гран-при России по фигурному катанию.
Он набрал 314,54 балла по сумме двух программ.
Второе место занял Марк Кондратюк, набравший 294,06 балла. Третьим с результатом 293,90 балла стал Евгений Семененко.
Ранее Олимпийский чемпион, российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков заявил о деградации фигуристов без участия в международных турнирах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru