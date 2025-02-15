Гуменник стал победителем финала Гран-при России по фигурному катанию

Фигурист Петр Гуменник стал победителем финала Гран-при России по фигурному катанию.

Сихарулидзе избрали президентом Федерации фигурного катания на коньках РФ

Он набрал 314,54 балла по сумме двух программ.

Второе место занял Марк Кондратюк, набравший 294,06 балла. Третьим с результатом 293,90 балла стал Евгений Семененко.

Ранее Олимпийский чемпион, российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков заявил о деградации фигуристов без участия в международных турнирах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:СпортСпортсменыФигурное Катание

Горячие новости

Все новости

партнеры