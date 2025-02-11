Сихарулидзе избрали президентом Федерации фигурного катания на коньках РФ

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России. Выборы прошли на безальтернативной основе - 48-летний спортсмен был единственным кандидатом.

Внеочередная выборная конференция прошла 11 февраля в Москве. Сихарулидзе исполнял обязанности руководителя ФФККР с апреля 2023 года. До него должность некоторое занимал генеральный директор федерации Александр Коган после смерти Александра Горшкова в ноябре 2022 года.

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Антон Сихарулидзе – чемпион зимней Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, серебряный призёр Олимпиады-1998 в Нагано, двукратный чемпион мира и Европы в паре с Еленой Бережной.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по завершении спортивной карьеры Сихарулидзе стал депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга (2007), затем он прошел в Государственную думу. С 2021 года он возглавлял Федерацию фигурного катания Северной столицы.

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Фото: t.me/ruskating
ТЕГИ:ВыборыСпортФигурное Катание

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