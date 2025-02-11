Сихарулидзе избрали президентом Федерации фигурного катания на коньках РФ
Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России. Выборы прошли на безальтернативной основе - 48-летний спортсмен был единственным кандидатом.
Внеочередная выборная конференция прошла 11 февраля в Москве. Сихарулидзе исполнял обязанности руководителя ФФККР с апреля 2023 года. До него должность некоторое занимал генеральный директор федерации Александр Коган после смерти Александра Горшкова в ноябре 2022 года.
Антон Сихарулидзе – чемпион зимней Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, серебряный призёр Олимпиады-1998 в Нагано, двукратный чемпион мира и Европы в паре с Еленой Бережной.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по завершении спортивной карьеры Сихарулидзе стал депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга (2007), затем он прошел в Государственную думу. С 2021 года он возглавлял Федерацию фигурного катания Северной столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Женщина погибла при опрокидывании автобуса в Кузбассе
- СМИ: Победитель «Битвы иллюзионистов» потребовал от Чеботиной 1,7 млн рублей
- Депутаты Госдумы приняли закон о «периоде охлаждения» по кредитам
- РКН предупредил о возможных проблемах в работе ряда сотовых операторов в Москве
- Киркоров объявил о возвращении на сцену
- Сихарулидзе избрали президентом Федерации фигурного катания на коньках РФ
- Хинштейн: Курские участники СВО будут получать выплаты за каждое ранение
- Первые в истории Олимпийские киберспортивные игры перенесли
- Замглавы МИД РФ Рябков провел запланированную встречу с послом США
- НАК: С начала года в России предотвращено 23 теракта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru