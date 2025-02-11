Сихарулидзе избрали президентом Федерации фигурного катания на коньках РФ

Антон Сихарулидзе – чемпион зимней Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, серебряный призёр Олимпиады-1998 в Нагано, двукратный чемпион мира и Европы в паре с Еленой Бережной.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по завершении спортивной карьеры Сихарулидзе стал депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга (2007), затем он прошел в Государственную думу. С 2021 года он возглавлял Федерацию фигурного катания Северной столицы.

