Губерниеву вручили удостоверение советника главы Минспорта России

Глава Минспорта России и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев вручил удостоверение советника министра спорта России на общественных началах спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву. Об этом министр спорта заявил в своем Telegram-канале.

Дмитрий Губерниев озвучил спортивный мультсериал «Чемпионы»

Дегтярев отметил, что Губерниев болеет за Россию и за российских атлетов и транслирует это на многомиллионную территорию.

В свою очередь Губерниев заявил, что свыше полутора часов общался с Дегтяревым, в ходе разговоров, в частности, были затронуты вопросы биатлона и лыжного спорта. Комментатор отметил, что нашел полное взаимопонимание с главой Минспорта.

Ранее Губерниев озвучил спортивный мультсериал «Чемпионы» от киностудии «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатра Okko. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СпортМинспортДмитрий Губерниев

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