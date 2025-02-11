Губерниеву вручили удостоверение советника главы Минспорта России
Глава Минспорта России и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев вручил удостоверение советника министра спорта России на общественных началах спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву. Об этом министр спорта заявил в своем Telegram-канале.
Дегтярев отметил, что Губерниев болеет за Россию и за российских атлетов и транслирует это на многомиллионную территорию.
В свою очередь Губерниев заявил, что свыше полутора часов общался с Дегтяревым, в ходе разговоров, в частности, были затронуты вопросы биатлона и лыжного спорта. Комментатор отметил, что нашел полное взаимопонимание с главой Минспорта.
Ранее Губерниев озвучил спортивный мультсериал «Чемпионы» от киностудии «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатра Okko. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Взрыв баллона со сжатым воздухом произошел в Москве
- Порошенко назвал критическим положение ВСУ на фронте
- Виталий Кличко: Российско-украинский конфликт завершится через два-три месяца
- ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Ингушетии за связи с ОПГ
- В России за месяц перевыполнили план по дефициту бюджета на год
- Алиев одобрил соглашение о грузоперевозках с Россией
- Каллас заявила, что соглашение по Украине невозможно без участия Европы
- Число прослушиваний «Not Like Us» Ламара выросло на 430% после «Супербоула»
- Обвиняемые в госизмене студенты хотели заминировать авто сотрудника ФСБ в Лобне
- Дзюба назвал принципиальное условие для продления контракта с «Акроном»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru