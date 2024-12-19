Дмитрий Губерниев озвучил спортивный мультсериал «Чемпионы»

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев озвучил спортивный мультсериал «Чемпионы» от киностудии «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатра Okko.

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По словам Губерниева, он давно хотел попробовать себя в озвучивании мультфильма или мультсериала.

«Чемпионы» созданы по мотивам серии знаменитых спортивных мультфильмов режиссёра Бориса Дёжкина («Шайбу! Шайбу!», «Матч реванш», «Метеор на ринге»). Премьера планируется уже в конце декабря этого года.

Партнерами проекта выступили Континентальная хоккейная лига и бренд грузовиков «Валдай».

Ранее «Союзмультфильм» выпустил игру по мотивам мультсериала «Приключения Пети и Волка», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»
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