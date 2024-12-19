Дмитрий Губерниев озвучил спортивный мультсериал «Чемпионы»

По словам Губерниева, он давно хотел попробовать себя в озвучивании мультфильма или мультсериала.

«Чемпионы» созданы по мотивам серии знаменитых спортивных мультфильмов режиссёра Бориса Дёжкина («Шайбу! Шайбу!», «Матч реванш», «Метеор на ринге»). Премьера планируется уже в конце декабря этого года.

Партнерами проекта выступили Континентальная хоккейная лига и бренд грузовиков «Валдай».

Ранее «Союзмультфильм» выпустил игру по мотивам мультсериала «Приключения Пети и Волка», напоминает «Радиоточка НСН».

