Дмитрий Губерниев озвучил спортивный мультсериал «Чемпионы»
Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев озвучил спортивный мультсериал «Чемпионы» от киностудии «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатра Okko.
По словам Губерниева, он давно хотел попробовать себя в озвучивании мультфильма или мультсериала.
«Чемпионы» созданы по мотивам серии знаменитых спортивных мультфильмов режиссёра Бориса Дёжкина («Шайбу! Шайбу!», «Матч реванш», «Метеор на ринге»). Премьера планируется уже в конце декабря этого года.
Партнерами проекта выступили Континентальная хоккейная лига и бренд грузовиков «Валдай».
Ранее «Союзмультфильм» выпустил игру по мотивам мультсериала «Приключения Пети и Волка», напоминает «Радиоточка НСН».
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