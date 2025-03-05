Губерниев захотел сместить Вяльбе с поста главы Федерации лыжных гонок России
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев захотел сместись с поста руководителя Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
Он также заявил, что намерен усилить работу по выдвижению своей кандидатуры на должность главы федерации. «Больше такого непрофессионализма не будет, я наведу порядок», — пообещал журналист.
Он также заявил, что за три дня сможет сделать лыжный спорт профессиональным, блестящим и стерильным.
Ранее глава Минспорта России и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России на общественных началах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд оштрафовал Zoom на 15 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей
- Фестиваль «Золотая Маска» вновь пройдет в Москве
- СМИ: В Москве нашли мертвым актера Александра Милокостого
- Песков: Тема Ирана затрагивалась на переговорах с США
- В Кремле назвали Белоруссию главным союзником России
- Губерниев захотел сместить Вяльбе с поста главы Федерации лыжных гонок России
- Любимова: объем российского кинопроката вырос на 19% в 2024 году
- ВС России освободили Привольное в ДНР
- Юрист Остапенко рассказал, кто может получить бесплатно землю в Крыму
- Лавров: МГИМО откроет филиал в Астане 1 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru