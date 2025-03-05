Губерниев захотел сместить Вяльбе с поста главы Федерации лыжных гонок России

Он также заявил, что намерен усилить работу по выдвижению своей кандидатуры на должность главы федерации. «Больше такого непрофессионализма не будет, я наведу порядок», — пообещал журналист.

Он также заявил, что за три дня сможет сделать лыжный спорт профессиональным, блестящим и стерильным.

Ранее глава Минспорта России и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России на общественных началах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

