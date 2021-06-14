Губерниев в прямом эфире поругался с Бузовой

Губерниев задал Бузовой вопрос о футболе, однако уже через несколько секунд перебил начавшую отвечать девушку, и в ходе словесной перепалки спросил, перестала ли певица «пить коньяк по утрам».

Бузова, не сдержав эмоций, расплакалась и заявила, что Губерниев — «дно, а не мужчина».

«Вы меня уже пять лет меня оскорбляете в комментариях как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо», — добавила певица.

Губерниев оправдался, что фразу о коньяке говорил Карлсон, персонаж писательницы Астрид Линдгрен, а он лишь «цитировал классику».

Позже телеведущий извинился перед Ольгой Бузовой, отметив, что у него не было цели обидеть девушку.

«Я спрашивал о театре и футболе и надеялся услышать важные параллели! Тем более что МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию от гостьи, а теперь уже и актрисы театра! Совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у гостьи эфира!» — написал Губерниев в Telegram.

Кроме того, телеведущий отметил, что Бузова стойко держалась в эфире, а также поблагодарил артистку за поддержку российского футбола.

