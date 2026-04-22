Фетисов: Овечкин вернется в Россию в середине мая
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетит в Россию в мае. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с ТАСС.
Он ответил утвердительно на вопрос, вернется ли Овечкин в РФ в середине мая.
Ранее «Вашингтон» по итогам регулярного чемпионата НХЛ не попал в плей-офф, пишет RT. Срок контракта российского игрока с командой истекает в конце июня.
Между тем советник министра спорта России, комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Овечкина ждут в России, но еще несколько сезонов хоккеист способен играть в НХЛ, возможно, уже не в составе «Вашингтона».
Горячие новости
