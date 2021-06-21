Губерниев ответил назвавшему его фриком Уткину
Телеведущий Дмитрий Губерниев ответил спортивному журналисту Василию Уткину, который назвал его фриком после эфира с певицей Ольгой Бузовой. Об этом сообщил сотрудник «Матч ТВ» Денис Левко в Telegram-канале.
Губерниев понадеялся, что Уткин не критиковал его и Бузову, стоя перед зеркалом, а наблюдал в этот момент, как Чемпионат Европы по футболу 2020 комментируют другие журналисты, а не сам Уткин. Телеведущий призвал журналиста отказаться от «работы в пабах и в одной любительской футбольной команде», чтобы вернуться на большое телевидение. Кроме того, Губерниев пообещал купить Уткину палки для скандинавской ходьбы. По его мнению, это сделает журналиста счастливее, пишет Газета.ру.
Ранее Уткин в своем Telegram-канале назвал выступление Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева на «Матч ТВ» конфликтом «двух фриков», который совсем не связан с обсуждаемым ими Евро-2020. Губерниев стал проверять знания певицы о футболе, а затем спросил ее, перестала ли она пить коньяк по утрам. В результате Бузова расплакалась.
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