Губерниев ответил назвавшему его фриком Уткину

Губерниев понадеялся, что Уткин не критиковал его и Бузову, стоя перед зеркалом, а наблюдал в этот момент, как Чемпионат Европы по футболу 2020 комментируют другие журналисты, а не сам Уткин. Телеведущий призвал журналиста отказаться от «работы в пабах и в одной любительской футбольной команде», чтобы вернуться на большое телевидение. Кроме того, Губерниев пообещал купить Уткину палки для скандинавской ходьбы. По его мнению, это сделает журналиста счастливее, пишет Газета.ру.

Ранее Уткин в своем Telegram-канале назвал выступление Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева на «Матч ТВ» конфликтом «двух фриков», который совсем не связан с обсуждаемым ими Евро-2020. Губерниев стал проверять знания певицы о футболе, а затем спросил ее, перестала ли она пить коньяк по утрам. В результате Бузова расплакалась.

