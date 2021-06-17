Губерниев поставил себе оценку за эфир с Бузовой

Журналист пояснил, что «всегда можно сделать чуть-чуть лучше». По словам Губерниева, можно было обыграть фразу Бузовой о том, что та болеет за «Зенит» и выросла на немецком и английском футболе. «Это сейчас называется просто — "иностранный агент"», — заявил он.

14 июня Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире программы «Все на матч!», передает Ura.ru.

