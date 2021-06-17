Губерниев поставил себе оценку за эфир с Бузовой
Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что оценил бы свою работу во время скандального эфира программы на «Матч ТВ» с певицей Ольгой Бузовой на четверку. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Журналист пояснил, что «всегда можно сделать чуть-чуть лучше». По словам Губерниева, можно было обыграть фразу Бузовой о том, что та болеет за «Зенит» и выросла на немецком и английском футболе. «Это сейчас называется просто — "иностранный агент"», — заявил он.
14 июня Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире программы «Все на матч!», передает Ura.ru.
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