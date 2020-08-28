Назначен главный тренер сборной РФ по биатлону
28 августа 202015:15
Валерий Польховский назначен главным тренером сборной РФ по биатлону.
Об этом говорится на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Отмечается, что приказ о назначении 67-летнего Польховского подписал в пятницу министр спорта РФ Олег Матыцин.
С декабря 2019 года Валерий Польховский занимал пост вице-президента СБР.
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28 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru