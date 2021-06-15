Губерниев опроверг сообщения об отстранении от эфиров «Матч ТВ»
Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опроверг отстранение от эфиров телеканала «Матч ТВ» после конфликта с певицей Ольгой Бузовой.
«Еду на эфир!!! В 21 час и в 12 ночи на Матч ТВ!!! Не верьте слухам и сплетням!!!! Работаю много, каждый день», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Ранее в сети был опубликован скриншот из Instagram генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки с сообщением о временном отстранении Губерниева.
Накануне в прямом эфире спортивного телеканала произошла словесная перепалка между Бузовой и Губерниевым. Телеведущий довел певицу, участвующую в обсуждении выступления российской сборной на Евро-2020, до слез, несколько раз спросив, «пьет ли она коньяк по утрам». В ответ певица заявила, что Губерниев — «дно, а не мужчина». Позже в своем Telegram-канале комментатор извинился перед Бузовой, отметив, что «совсем не ставил цель обидеть» девушку.
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