СМИ: Бузова участвовала в эфире на «Матч ТВ» в нетрезвом состоянии
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила, что певица Ольга Бузова во время эфира, посвященного сборной России по футболу, была нетрезва. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Накануне в прямом эфире спортивного телеканала произошел конфликт между Бузовой и телеведущим Дмитрием Губерниевым. Губерниев довел девушку, участвующую в обсуждении выступления российской сборной на Евро-2020, до слез, несколько раз спросив, «пьет ли она коньяк по утрам». В ответ певица заявила, что телеведущий — «дно, а не мужчина».
Собчак опубликовала скриншот из Instagram Канделаки, в котором генпродюсер «Матч ТВ» сообщила о временном отстранении Губерниева от эфира за хамство. При этом в публикации отмечается, что Ольга «действительно была в состоянии алкогольного опьянения в студии, но это не имеет отношения к тому, что тон и лексика Димы [Губерниева] были непозволительными».
Позже запись в соцсети Канделаки была удалена.
«Гендиректор Матч.ТВ подтверждает, что Бузова была в студии НЕТРЕЗВОЙ, но потом стирает это сообщение. Но интернет все помнит. Это как понимать, Тинатин? Опять настрочили лишнего и получили по шапке от реального руководства МАТЧ.ТВ?», — написала Ксения Собчак.
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