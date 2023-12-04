Губерниев назвал отношение к людям одной из проблем российского биатлона
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему критикует Союз биатлонистов России (СБР).
Ведущий отметил, что выражает недовольство решениями о том, что что в сборную не попали честно отобравшиеся спортсмены
«Главная проблема, которая меня заботит не только в биатлоне, а в стране, - отношение к людям. Оно оставляет желать лучшего», - цитирует Губерниева «Газета.Ru».
Весной 2023 года стало известно, что четырехкратный чемпион Европы Антон Бабиков не попал в состав сборной. Он занимает седьмое место в рейтинге СБР.
Ранее норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален выразил надежду, что российские и белорусские спортсмены вернутся на международные турниры после окончания спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru