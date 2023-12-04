Губерниев назвал отношение к людям одной из проблем российского биатлона

Ведущий отметил, что выражает недовольство решениями о том, что что в сборную не попали честно отобравшиеся спортсмены

«Главная проблема, которая меня заботит не только в биатлоне, а в стране, - отношение к людям. Оно оставляет желать лучшего», - цитирует Губерниева «Газета.Ru».

Весной 2023 года стало известно, что четырехкратный чемпион Европы Антон Бабиков не попал в состав сборной. Он занимает седьмое место в рейтинге СБР.

Ранее норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален выразил надежду, что российские и белорусские спортсмены вернутся на международные турниры после окончания спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

