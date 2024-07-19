Грузин Мамардашвили стал одним из двух самых дорогих голкиперов в мире

Грузин Георгий Мамардашвили возглавил рейтинг самых дорогих голкиперов в мире. Обновлённый список по итогам чемпионата Европы 2024 года составил портал Transfermarkt.

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В частности, рыночная стоимость вратаря теперь составляет 45 млн евро. Мамардашвили делит первую строчку с португальцем Диогу Коштой, которого оценили в аналогичную сумму.

Далее в списке расположились итальянец Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) и швейцарец Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд). Их рыночная стоимость составляет 40 млн евро.

Ранее испанский нападающий Ламин Ямаль был признан автором лучшего гола чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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