Сергея Карасева признали лучшим арбитром России прошедшего сезона

Список лучших арбитров составляли на основе оценок инспекторов матчей, а также решений экспертно-судейской комиссии союза. В результате 45-летний Карасев, отработавший в прошедшем сезоне 22 матча, получил лучший средний балл.

Второе место в рейтинге досталось Кириллу Левникову, третьим стал Павел Кукуян. Кроме них в десятку лучших вошли Алексей Сухой, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Чебан, Виталий Мешков и Артём Чистяков, а также Владислав Безбородов, который занял первое место по итогам сезона 2022/2023.

Ранее отстранённая от всех турниров футбольная сборная России сохранила 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

