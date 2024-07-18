Сергея Карасева признали лучшим арбитром России прошедшего сезона
Сергей Карасев был признан лучшим главным судьей в чемпионате России сезона 2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Список лучших арбитров составляли на основе оценок инспекторов матчей, а также решений экспертно-судейской комиссии союза. В результате 45-летний Карасев, отработавший в прошедшем сезоне 22 матча, получил лучший средний балл.
Второе место в рейтинге досталось Кириллу Левникову, третьим стал Павел Кукуян. Кроме них в десятку лучших вошли Алексей Сухой, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Чебан, Виталий Мешков и Артём Чистяков, а также Владислав Безбородов, который занял первое место по итогам сезона 2022/2023.
Ранее отстранённая от всех турниров футбольная сборная России сохранила 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru