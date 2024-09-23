Греция выступила за возвращение молодежных сборных РФ на международные турниры

Греческая федерация футбола поддержала идею о возвращении молодежных и юношеских сборных России на международные турниры. Об этом сообщил украинский YouTube-канал «Вацко Live».

Инициатива была выдвинута на ежегодном сборе президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). За предложение высказались представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Белоруссии.

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказал свою обеспокоенность по поводу этой инициативы.

В результате санкций Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА российская сборная пропустила несколько крупных международных турниров, включая чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Сейчас команда может проводить только товарищеские матчи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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