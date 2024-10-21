Гранд-финал серии Tenzor International Cup 2024 состоится в Сочи 7-10 ноября
Гранд-финал международной серии парусных регат Tenzor International Cup 2024 пройдет в Сочи с 7 по 10 ноября. Регата откроет зимний парусный сезон яхт-клуба Tenzor Sailing Club.
Соревнования будут посвящены памяти уникального советского яхтсмена Тимира Пинегина — первого советского олимпийского чемпиона по парусному спорту.
Соревноваться между собой будут двадцать сильнейших команд по рейтингу общего зачета. Базой гонки станет Sochi Grand Marina. Участникам гонки необходимо будет не только перестроиться с озерных условий на морские, но и разработать собственную стратегию. Фаворитами турнира являются Hubex/Pirogovo (52 очка), KBR (55 очков), ZID art Sailing Team (57 очков), Bars Sailing Team (58 очков) и «Ахмат» (60 очков).
Судить соревнования будет международная коллегия под руководством Алексея Ганженко. Главным ампайром регаты станет хорватский профессионал Невен Баран, главным судьей – Екатерина Волкова. В составе ампайров – Сергей Кузовов, Андрей Латинов, Анна Богомолова и Геннадий Шараев.
По словам Ганженко, условия и погода будут кардинально отличаться от тех, что были на предыдущих этапах, из-за того, что соревнования пройдут на море: ветра на море более стабильные и устойчивые, однако свои коррективы может внести волна. «Кроме того, на кону двойные очки, так что этап будет очень интересным и возможны большие перестановки в турнирной таблице. Многие участники — рулевые и тактики команд хорошо знакомы с условиями в Сочи, не раз гонялись в здешних условиях, поэтому я ожидаю очень яркий финал турнира и качественные интересные гонки», — подчеркнул он.
Призовой фонд гранд-финала составляет 800 000 рублей, его разделят три сильнейшие команды.
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