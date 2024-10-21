Гранд-финал серии Tenzor International Cup 2024 состоится в Сочи 7-10 ноября

Соревноваться между собой будут двадцать сильнейших команд по рейтингу общего зачета. Базой гонки станет Sochi Grand Marina. Участникам гонки необходимо будет не только перестроиться с озерных условий на морские, но и разработать собственную стратегию. Фаворитами турнира являются Hubex/Pirogovo (52 очка), KBR (55 очков), ZID art Sailing Team (57 очков), Bars Sailing Team (58 очков) и «Ахмат» (60 очков).

Судить соревнования будет международная коллегия под руководством Алексея Ганженко. Главным ампайром регаты станет хорватский профессионал Невен Баран, главным судьей – Екатерина Волкова. В составе ампайров – Сергей Кузовов, Андрей Латинов, Анна Богомолова и Геннадий Шараев.

По словам Ганженко, условия и погода будут кардинально отличаться от тех, что были на предыдущих этапах, из-за того, что соревнования пройдут на море: ветра на море более стабильные и устойчивые, однако свои коррективы может внести волна. «Кроме того, на кону двойные очки, так что этап будет очень интересным и возможны большие перестановки в турнирной таблице. Многие участники — рулевые и тактики команд хорошо знакомы с условиями в Сочи, не раз гонялись в здешних условиях, поэтому я ожидаю очень яркий финал турнира и качественные интересные гонки», — подчеркнул он.

Призовой фонд гранд-финала составляет 800 000 рублей, его разделят три сильнейшие команды.

