Третий этап Tenzor International Cup 2024 завершился в Мытищах

Третий из четырех этапов международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 завершился в Мытищах 8 сентября. Его победители стали финалистами турнира, также участники получили денежные призы от спонсора.

Несмотря на полный штиль, скучать участникам турнира не пришлось — яхтсмены посоревновались в мини-турнире по виртуальной регате, сразились в командных матчах по настольному теннису и водному поло и провели семинар Rules Talk, посвященный правилам парусных гонок, который посетил специалист глава коллегии ампайров Невен Баран.

Больше повезло с погодой детям, участвовавшим в соревнованиях Tenzor Cup Junior, которые собрали рекордное количество участников (31 ребенок и 12 родителей). Даже слабый ветер не стал помехой — ребята использовали черпаки и весла. Всего было дано пять гонок для детей и одна — для родителей.

По словам опытного тренера, руководителя соревнований Марии Фроловой, первое место заняла команда «Патриот-спорт», «серебро» у команды «Форельки» (самые младшие участники), на третьем месте с минимальным отрывом — команда «Виктория».

После подведения итогов соревнований были награждены призеры общего зачета серии по итогам двух этапов. Были объявлены 20 сильнейших команд, которые примут участие в гранд-финале турнира в Сочи, а также 16 команд, которые будут соревноваться на чемпионате Sailing Grand Prix 2024.

Бронзовый кубок общего зачета и чек на 200 000 рублей достался интернациональной команде ZID art Sailing Team, серебряный кубок и чек на 400 000 рублей — команде BARS Sailing Team, золотой кубок и чек на 600 000 рублей уже второй год подряд достался команде «АХМАТ». Кроме того, победители и призеры получили ценные призы от партнеров.

Гранд-финал турнира состоится в Сочи 7-10 ноября 2024 года.

