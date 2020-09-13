Гран-при «Формулы-1» в Тоскане пришлось приостановить из-за двух аварий
13 сентября 202018:04
Две аварии произошли на этапе Гран-при «Формулы-1» в Тоскане. Соревнования пришлось дважды останавливать.
В первую аварию попали Макс Ферстаппен и Пьер Гасли. Они выбыли из гонки на первом круге.
Во второй раз участниками инцидента стали сразу четыре гонщика: Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци, Кевин Магнуссена и Николас Латифи.
Отмечается, что гонка продолжена.
Ранее стало известно о победе Хэмилтона в квалификационном заезде Гран-при Тосканы. Россиянин Квят оказался 12-м.
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13 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru