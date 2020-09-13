Гран-при «Формулы-1» в Тоскане пришлось приостановить из-за двух аварий

Две аварии произошли на этапе Гран-при «Формулы-1» в Тоскане. Соревнования пришлось дважды останавливать.

В первую аварию попали Макс Ферстаппен и Пьер Гасли. Они выбыли из гонки на первом круге.

Гасли впервые победил на Гран-при Италии

Во второй раз участниками инцидента стали сразу четыре гонщика: Карлос Сайнс, Антонио Джовинацци, Кевин Магнуссена и Николас Латифи.

Отмечается, что гонка продолжена.

Ранее стало известно о победе Хэмилтона в квалификационном заезде Гран-при Тосканы. Россиянин Квят оказался 12-м.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Артур Лебедев
ТЕГИ:АварияФормула-1
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры