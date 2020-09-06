Гасли впервые победил на Гран-при Италии
Французский гонщик Пьер Гасли из команды «Альфа Таури» победил в Монце в гонке Гран-при Италии «Формулы-1». Для Гасли эта победа стала первой в его карьере, отмечает РИА Новости.
Вторым стал испанский пилот Карлос Сайнс-младший из «Макларена». Третье место досталось канадскому гонщику Лэнсу Строллу из «Рейсинг Пойнт».
Российский пилот Даниил Квят, который, как и победитель, представляет «Альфа Таури», занял только девятую позицию. Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон («Мерседес») пришел на финиш седьмым.
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