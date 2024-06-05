«Велика роль тренера»: Замлавы Минпросвещения Бугаев о воспитании через спорт
Минспорта и Минпросвещения обсуждают воспитательную составляющую и роль тренера как педагога, это серьезное изменение парадигмы, заявил НСН Александр Бугаев.
Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил спецкору НСН, что основной задачей министерства является популяризация массового спорта.
«Спорт важен всегда, все его направления. Основная задача Минпросвещения - популяризация массового спорта и вовлечение максимально большого количество людей в занятие физкультурой и спортом. Мы сейчас с коллегами из Минспорта беседовали о важности спорта как воспитательной составляющей, о роли тренера и преподавателя физкультуры. Это серьезное изменение парадигмы, ведь мы сейчас больше говорим о человеке, о роли учителя. Это очень здорово», - сказал собеседник НСН.
В среду, 5 июня, в Санкт-Петербурге начал работу ПМЭФ-2024. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, в этом году форум намерены посетить представители 136 стран, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru