Гонщика Хэмилтона посвятят в рыцари
31 декабря 202011:54
Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон будет посвящен в рыцари. Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.
Пилот «Мерседеса» станет шестым из участников «королевских гонок», кто получит рыцарский титул.
Ранее «Би-би-си» назвала Хэмилтона спортсменом 2020 года. В этом году он выиграл четвертый чемпионат подряд, сравнявшись по числу титулов чемпиона мира с Михаэлем Шумахером, сообщает телеканал «360».
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31 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru