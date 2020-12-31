Гонщика Хэмилтона посвятят в рыцари

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон будет посвящен в рыцари. Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.

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Пилот «Мерседеса» станет шестым из участников «королевских гонок», кто получит рыцарский титул.

Ранее «Би-би-си» назвала Хэмилтона спортсменом 2020 года. В этом году он выиграл четвертый чемпионат подряд, сравнявшись по числу титулов чемпиона мира с Михаэлем Шумахером, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: Алексей Филимонов
ТЕГИ:Формула-1
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