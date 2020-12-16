Японец Цунода заменит Квята в «Формуле 1» в 2021 году

Российский гонщик Даниил Квят потерял место основного пилота в команде «Формула 1» Alpha Tauri. В пресс-службе коллектива сообщили, что напарником Пьера Гасли в 2021 году станет японец Юки Цунода.

Руководитель Alpha Tauri Франц Тост отметил, что система Red Bull, в которую входит коллектив из Фаэнцы, несколько лет поддерживала карьеру Цуноды, который стал лучшим новичком «Формулы 2» в сезоне 2020, продемонстрировав «правильное сочетание агрессии на трассе и хорошего понимания техники».

Цунода в 2018 году стал чемпионом японской «Формулы 4», в 2020 занял третье место в чемпионате "Формула 2". Он будет 21-м японским гонщиком в «Формуле 1» и самым молодым из участников в 2021 году.

Квят начал выступать в «Формуле 1» в 2014 году. За свою карьеру он был пилотом Scuderia Toro Rosso (нынешнее название - Alpha Tauri), а также Red Bull Racing. Кроме того, один год россиянин был пилотом по развитию в Scuderia Ferrari. Всего Квят выступил на 110 Гран-при, на его счету три подиума и один быстрый круг.

