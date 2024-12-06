Гонщик Макс Ферстаппен скоро станет отцом

Пилот команды «Ред Булл Рейсинг», четырёхкратный чемпион мира в классе «Формула-1», офицер ордена Оранских-Нассау, рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и количеству выигранных подряд Гран-при Формулы-1, голландский гонщик Макс Ферстаппен объявил в соцсетях, что готовится стать отцом.

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Его подруга – известная модель Келли Пике уже имеет дочь Пенелопу от российского гонщика Даниила Квята.

При том, что пара ждет рождения ребенка, Ферстаппен заявил, что не планирует в ближайшее время заключать брак. По словам автогонщика, главное, что нам нравится быть вместе.

Ранее Ферстаппен взял четвертый титул «Формулы-1» после гонки в Лас-Вегасе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Филимонов
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