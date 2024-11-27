Фигуристка Сотникова призналась, что рождение ребенка намного лучше олимпийской медали
Рождение ребенка намного круче олимпийской медали, заявила чемпионка зимних Олимпийских игр 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова.
По ее словам, эмоции от того, когда держишь на руках своего ребенка, являются самыми трепетными. В беседе с NEWS.ru Сотникова призналась, что материнство для нее — непередаваемое ощущение.
Также спортсменка поделилась, что она хочет вырастить доброго, сильного, отзывчивого и хорошего человека, для чего, по убеждению Сотниковой, нужно приложить немало усилий.
Ранее фигуристка Алина Горбачева заявила о намерении выиграть чемпионат России в этом сезоне, напоминает RT.
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