Фигуристка Сотникова призналась, что рождение ребенка намного лучше олимпийской медали

По ее словам, эмоции от того, когда держишь на руках своего ребенка, являются самыми трепетными. В беседе с NEWS.ru Сотникова призналась, что материнство для нее — непередаваемое ощущение.

Также спортсменка поделилась, что она хочет вырастить доброго, сильного, отзывчивого и хорошего человека, для чего, по убеждению Сотниковой, нужно приложить немало усилий.

Ранее фигуристка Алина Горбачева заявила о намерении выиграть чемпионат России в этом сезоне, напоминает RT.