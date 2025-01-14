Актера из «Папиных дочек» Воловенко оштрафовали за хулиганство в самолете

Актера Евгения Воловенко оштрафовали на 90 тысяч рублей за хулиганство на борту самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на хабаровский Железнодорожный районный суд.

В сентябре в самолете, летевшем из Москвы в Хабаровск, актер из сериала «След» и «Папины дочки» демонстрировал «мнимое превосходство над обществом, а также над одним из пассажиров воздушного судна». Воловенко находился в салоне эконом-класса в нетрезвом состоянии. Кроме того, артист без причины нажимал на кнопку вызова бортпроводника, ругался матом, пытался ударить пассажира, ходил по салону, пытался открыть дверь аварийного выхода. После посадки лайнера Воловенко задержали, напоминает RT.

По данным суда, актера обвинили в хулиганстве с угрозой применения насилия, однако Воловенко получил более мягкое наказание, чем предусмотрено за такое преступление — штраф в 90 тысяч рублей. Артист признал вину и раскаялся. Суд учел наличие у Воловенко малолетних детей, принесение извинений потерпевшим и возмещение вреда, а также благотворительную помощь Хабаровскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

