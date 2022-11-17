«Матч будет голевой!»: Булыкин ждет победы России в игре с Таджикистаном
Футболист Дмитрий Булыкин сказал НСН, что российская сборная имеет все шансы на победу в матче с командой из Таджикистана.
Футболисты хотят показать себя, потому забить гол могут не только нападающие, но и полузащитники, а также защитники на угловых, заявил экс-нападающий ФК «Локомотив», бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с НСН.
Сборные России и Таджикистана проведут товарищеский матч 17 ноября в 18:00 в Душанбе. Сборная Таджикистана имеет в активе серию из пяти матчей без поражения, а российская команда в конце сентября выиграла у сборной Киргизии. Булыкин уверен, что у России есть все шансы прервать серию без поражений у Таджикистана.
«Прогнозы положительные – голы и хорошая игра будут. Думаю, наша команда сможет хорошо сыграть, даже учитывая, что давно не собирались. Футболисты вызваны хорошие, они хотят порадовать болельщиков, показать себя, поставить рекорды. Думаю, главный тренер Валерий Карпин даст возможность поиграть многим. Забить могут не только нападающие, но и полузащитники и даже защитники на угловых, вообще любой игрок, кроме вратаря», - сказал Булыкин.
Собеседник НСН отметил, что матч покажет и в каком состоянии находится российская команда.
«Матч буду смотреть, посмотрю в каком состоянии сборная, а также футболисты, которые являются ближайшим резервом для нашей сборной», - резюмировал Булыкин.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что нашел работу досрочно уволившемуся из ФК «Рубин» Леониду Слуцкому. В частности, помощника агронома на футбольном поле «Сочи».
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