Голкипер ЦСКА Помазун перейдет в московский «Спартак»
Голкипер столичного ЦСКА Илья Помазун вскоре станет игроком московского «Спартака», сообщает «РБК Спорт».
По сведениям издания, оба клуба уже договорились об этом. В прошлом сезоне вратарь выступал на правах аренды за «Урал» из Екатеринбурга. В этом сезоне на поле в армейской форме он так и не вышел. Главный тренер ЦСКА серб Марко Николич отстранил его от официальных матчей, после того, как Помазун озвучил свои намерения перейти в стан красно-белых.
Ранее Александр Кокорин рассказал о нежелании возвращаться в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru