Голкипер ЦСКА Помазун перейдет в московский «Спартак»

По сведениям издания, оба клуба уже договорились об этом. В прошлом сезоне вратарь выступал на правах аренды за «Урал» из Екатеринбурга. В этом сезоне на поле в армейской форме он так и не вышел. Главный тренер ЦСКА серб Марко Николич отстранил его от официальных матчей, после того, как Помазун озвучил свои намерения перейти в стан красно-белых.

Ранее Александр Кокорин рассказал о нежелании возвращаться в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

