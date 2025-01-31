Голкипер ЦСКА Помазун перейдет в московский «Спартак»

Голкипер столичного ЦСКА Илья Помазун вскоре станет игроком московского «Спартака», сообщает «РБК Спорт».

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По сведениям издания, оба клуба уже договорились об этом. В прошлом сезоне вратарь выступал на правах аренды за «Урал» из Екатеринбурга. В этом сезоне на поле в армейской форме он так и не вышел. Главный тренер ЦСКА серб Марко Николич отстранил его от официальных матчей, после того, как Помазун озвучил свои намерения перейти в стан красно-белых.

Ранее Александр Кокорин рассказал о нежелании возвращаться в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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