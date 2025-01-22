Клаудиньо покинул «Зенит» и перешел в «Аль-Садд»

27-летний Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года, проведя 104 матча, в которых отметился 21 голом и 26 результативными передачами. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также завоевал Кубок страны. По итогам сезона-2021/22 его признали лучшим игроком Российской премьер-лиги. В 2023 году указом президента РФ футболист получил российское гражданство.

Клаудиньо играл в Бразилии, выступая за «Понте-Прету», «Коринтианс» и «Брагантино». В составе «Коринтианса» он становился чемпионом страны, а в 2021 году выиграл Олимпийские игры, передает «Радиоточка НСН».

