Клаудиньо покинул «Зенит» и перешел в «Аль-Садд»
Бразильский полузащитник Клаудиньо завершил выступления за петербургский «Зенит» и продолжит карьеру в катарском «Аль-Садде». Об этом сообщили в пресс-службе российского клуба.
По данным CNN Brasil, сумма трансфера составила €20 млн.
27-летний Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года, проведя 104 матча, в которых отметился 21 голом и 26 результативными передачами. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также завоевал Кубок страны. По итогам сезона-2021/22 его признали лучшим игроком Российской премьер-лиги. В 2023 году указом президента РФ футболист получил российское гражданство.
Клаудиньо играл в Бразилии, выступая за «Понте-Прету», «Коринтианс» и «Брагантино». В составе «Коринтианса» он становился чемпионом страны, а в 2021 году выиграл Олимпийские игры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru