Голкипер «Порту» Диогу Кошта стал самым дорогим голкипером в мире

При составлении списка за основу были взяты обновления трансферной стоимости игроков, согласно которым Диогу Кошта оценивается в 45 млн евро. Такой же «ценник» у голкипера «Милана» Мика Меньяна, занявшего второе место. Тройку лидеров замыкает вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма (40 млн евро).

Далее в ТОП-10 расположились Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, 40 млн евро), Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 млн евро), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», 40 млн евро), Давид Райя («Арсенал», 35 млн евро), Ян Облак («Атлетико», 35 млн евро), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», 35 млн евро) и Тибо Куртуа («Реал», 35 млн евро).

Ранее Тибо Куртуа, защищающий ворота мадридского «Реала» и сборной Бельгии порвал крестообразную связку колена, сообщает RT. По словам голкипера, из-за этого он решил пропустить чемпионат Европы 2024 года.

