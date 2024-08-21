Голкипер Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной ФРГ
21 августа 202417:04
Многолетний страж ворот сборной Германии по футболу Мануэль Нойер заявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Спасибо, Германия!» - написал 38-летний вратарь.
За сборную ФРГ он начал выступать с 2009 года. В её составе Нойер стал чемпионом мира.
Последним его турниром в национальной команде стал чемпионат Европы-2024, проходивший в Германии.
Ранее журнал FourFourTwo признал Льва Яшина лучшим вратарем всех времен, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru