Голкипер Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной ФРГ

Многолетний страж ворот сборной Германии по футболу Мануэль Нойер заявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом он сообщил в соцсетях.

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«Спасибо, Германия!» - написал 38-летний вратарь.

За сборную ФРГ он начал выступать с 2009 года. В её составе Нойер стал чемпионом мира.

Последним его турниром в национальной команде стал чемпионат Европы-2024, проходивший в Германии.

Ранее журнал FourFourTwo признал Льва Яшина лучшим вратарем всех времен, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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