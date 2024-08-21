Голкипер Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной ФРГ

«Спасибо, Германия!» - написал 38-летний вратарь.

За сборную ФРГ он начал выступать с 2009 года. В её составе Нойер стал чемпионом мира.

Последним его турниром в национальной команде стал чемпионат Европы-2024, проходивший в Германии.

Ранее журнал FourFourTwo признал Льва Яшина лучшим вратарем всех времен, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

