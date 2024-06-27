Глушаков вернулся в ФК «Химки»

Полузащитник Денис Глушаков подписал новый контракт с ФК «Химки». Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

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За «красно-чёрных» 37-летний футболист играл в период с 2020 по 2022 год. За три сезона он вышел на поле в 67 матчах, забил 15 мячей и сделал пять голевых передач.

«С возвращением, Денис Борисович! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», - говорится в заявлении.

Ранее Глушаков заявил, что уходит из клуба «Урарту» (Армения), так как соглашение с командой действовало до конца сезона 2023/2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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