Глушаков вернулся в ФК «Химки»

За «красно-чёрных» 37-летний футболист играл в период с 2020 по 2022 год. За три сезона он вышел на поле в 67 матчах, забил 15 мячей и сделал пять голевых передач.

«С возвращением, Денис Борисович! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды», - говорится в заявлении.

Ранее Глушаков заявил, что уходит из клуба «Урарту» (Армения), так как соглашение с командой действовало до конца сезона 2023/2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

