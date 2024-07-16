Главу федерации футбола Колумбии арестовали за драку после Кубка Америки
Президента Колумбийской федерации футбола Рамона Хесуруна и его сына арестовали после финала Кубка Америки за нападение на сотрудника службы безопасности. Об этом пишет CW+.
По данным портала, Хесурун и его члены семьи пытались выйти на поле для участия в церемонии награждения. Однако из-за отсутствия аккредитации президента футбольной федерации с сыном не допустили до мероприятия, 71‑летний Хесурун и его 43‑летний сын подрались с несколькими охранниками и после были арестованы. Обоим предъявили обвинения, вскоре они предстанут перед судом.
Финальный матч Кубка Америки по футболу прошел в ночь на 15 июля в США, за победу боролись сборные Аргентины и Колумбии. Аргентинцы обыграли соперников со счетом 1:0 и стали обладателями кубка, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главу федерации футбола Колумбии арестовали за драку после Кубка Америки
- В России адаптируют сказку «Аленький цветочек»
- Платежная система «Мир» заработала в Мьянме
- Подполье: Киев готовит власти двух районов Запорожья к эвакуации
- В Белгородской области четыре человека пострадали при обстреле ВСУ
- СМИ: В Зеленограде утонул гражданин КНДР
- Внучка Никиты Михалкова вышла замуж
- Вэнс рассказал о планах Трампа начать переговоры с Россией и Украиной
- ПВО уничтожила 13 дронов над четырьмя регионами и акваторией Черного моря
- Банки заявили о рисках из-за запуска реестра электронных повесток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru