Главу федерации футбола Колумбии арестовали за драку после Кубка Америки

По данным портала, Хесурун и его члены семьи пытались выйти на поле для участия в церемонии награждения. Однако из-за отсутствия аккредитации президента футбольной федерации с сыном не допустили до мероприятия, 71‑летний Хесурун и его 43‑летний сын подрались с несколькими охранниками и после были арестованы. Обоим предъявили обвинения, вскоре они предстанут перед судом.

Финальный матч Кубка Америки по футболу прошел в ночь на 15 июля в США, за победу боролись сборные Аргентины и Колумбии. Аргентинцы обыграли соперников со счетом 1:0 и стали обладателями кубка, пишет 360.ru.

