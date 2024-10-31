Главой объединенной Федерации водных видов спорта России стал Дмитрий Мазепин
Предпринимателя, главу наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания Дмитрия Мазепина избрали руководителем объединенной Федерации водных видов спорта России. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение было принято на отчетно-выборной конференции в Москве. Мазепин был единственным кандидатом на должность главы организации. Его единогласно избрали руководителем ФВВСР.
Ранее федерации водных видов спорта в стране объединили путем принятия в члены ВФП федераций водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду. Организацию в связи с объединением переименовали в Федерацию водных видов спорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru