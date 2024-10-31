Главой объединенной Федерации водных видов спорта России стал Дмитрий Мазепин

Решение было принято на отчетно-выборной конференции в Москве. Мазепин был единственным кандидатом на должность главы организации. Его единогласно избрали руководителем ФВВСР.

Ранее федерации водных видов спорта в стране объединили путем принятия в члены ВФП федераций водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду. Организацию в связи с объединением переименовали в Федерацию водных видов спорта.

