В России федерации по водным видам спорта объединятся в единую организацию

Все федерации по водным видам спорта объединятся в России. Об этом заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, передает пресс-служба ВФП.

В единую организацию войдут федерации по плаванию, синхронному плаванию, водному поло, прыжкам в воду. Как отметил Сальников, объединение федераций станет «логичным продолжением процесса интеграции», который был начат в стране после объединения гимнастических федераций.

«Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины», — подчеркнул президент ВФП.

Сальников также указал, что при слиянии федераций установят новые стандарты и нормы развития спортивного резерва.

Ранее в России решили создать единую Федерацию гимнастики. В нее войдут организации по художественной, спортивной, акробатической гимнастике, прыжкам на батуте и аэробике, напоминает 360.ru.

