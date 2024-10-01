В России федерации по водным видам спорта объединятся в единую организацию
Все федерации по водным видам спорта объединятся в России. Об этом заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, передает пресс-служба ВФП.
В единую организацию войдут федерации по плаванию, синхронному плаванию, водному поло, прыжкам в воду. Как отметил Сальников, объединение федераций станет «логичным продолжением процесса интеграции», который был начат в стране после объединения гимнастических федераций.
«Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины», — подчеркнул президент ВФП.
Сальников также указал, что при слиянии федераций установят новые стандарты и нормы развития спортивного резерва.
Ранее в России решили создать единую Федерацию гимнастики. В нее войдут организации по художественной, спортивной, акробатической гимнастике, прыжкам на батуте и аэробике, напоминает 360.ru.
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