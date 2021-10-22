Главным тренером сборной России по баскетболу стал Зоран Лукич

Сербский специалист Зоран Лукич стал главным тренером сборной России по баскетболу, сообщает пресс-служба Российской Федерации баскетбола (РФБ).

В сообщении говорится, что параллельно с работой в национальной команде он продолжит тренировать клуб «Нижний Новгород».

В РФБ отметили, что имена помощников и игроков, которые будут вызваны для подготовки к отбору на Кубок мира 2023 года, Лукич назовёт в ближайшее время. Первый сбор национальной команды новый главный тренер проведёт во второй половине ноября, перед матчами со сборными Италии и Исландии (26 и 29 ноября, соответственно).

Ранее в Международной федерации баскетбола (FIBA) объявили, что Россия стала одной из стран-претендентов на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году.

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