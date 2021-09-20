Россия подала заявку на проведение ЧЕ по баскетболу в 2025 году
20 сентября 202119:10
Россия стала одной из стран-претендентов на проведение чемпионата Европы (ЧЕ) по баскетболу в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию баскетбола (FIBA).
Россия официально подала заявку. Также свои заявки в федерацию направили Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия.
Евробаскет, который станет 42-м по счету, запланирован на 2025 год.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- Состояние девяти пострадавших при стрельбе в Перми расценивается как тяжелое
- Несогласные с итогами выборов вышли на Пушкинскую площадь в Москве
- Анатолий Вассерман предложил сократить срок обучения в школах
- Дожди в столичном регионе затянутся до конца недели
- США отказались признавать выборы в Госдуму РФ
- Голикова: Меры соцподдержки к 2024 году охватят 2,5 млн семей
- Польшу приговорили к ежедневному штрафу в полмиллиона евро
- Стали известны итоги онлайн-голосования по Москве
- Станция метро «Пролетарская» в Москве заработала после задымления
- В Греции в такси будут пускать только привитых пассажиров
20 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru