Россия подала заявку на проведение ЧЕ по баскетболу в 2025 году

Россия стала одной из стран-претендентов на проведение чемпионата Европы (ЧЕ) по баскетболу в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию баскетбола (FIBA).

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Россия официально подала заявку. Также свои заявки в федерацию направили Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия.

Евробаскет, который станет 42-м по счету, запланирован на 2025 год.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Чемпионат ЕвропыБаскетбол
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