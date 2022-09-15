ФК «Краснодар» объявил бойкот телеканалу «Матч ТВ»
Генеральный директор ФК «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что команда прекращает какое-либо сотрудничество с «Матч ТВ», кроме обусловленных контрактом РПЛ и телеканала, сообщает пресс-служба команды.
По его словам, причиной стала дисквалификация форварда «быков» Джона Кордобы на две игры, за высказанныен в слух эмоции на испанском языке в перерыве матча с ЦСКА.
«Сотрудники «Матч ТВ» сняли это исподтишка... когда наш футболист их не видел. После этого они отправили это видео в КДК... они ещё сделали перевод на русский язык. Мы считаем это доносительством», - заключил Хашиг.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, в свою очередь, заявил, что заявление гендиректора «быков» не соответствует действительности и в КДК телеканал ничего не отправлял, сообщает RT.
Ранее в матче девятого тура чемпионата России московский ЦСКА разгромил «Краснодар» со счётом 4:1, забив три гола после пенальти, сообщает «Свободная пресса».
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