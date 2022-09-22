Главным тренером ФК «Ахмат» стал Сергей Ташуев
22 сентября 202216:00
Сергей Ташуев стал новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат», сообщает пресс‑служба грозненской команды,
В сообщении говорится, что контракт с 63‑летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Первую тренировку новый наставник проведёт уже 22 сентября.
Ранее с поста главного тренера «Ахмата» был уволен Андрей Талалаев, возглавлявший грозненский клуб с июля 2020 года, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru