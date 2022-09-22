Главным тренером ФК «Ахмат» стал Сергей Ташуев

Сергей Ташуев стал новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат», сообщает пресс‑служба грозненской команды,

ФК «Химки» расторг контракт с главным тренером

В сообщении говорится, что контракт с 63‑летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Первую тренировку новый наставник проведёт уже 22 сентября.

Ранее с поста главного тренера «Ахмата» был уволен Андрей Талалаев, возглавлявший грозненский клуб с июля 2020 года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:ТренерФутболЧемпионат России По Футболу
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