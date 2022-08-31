ФК «Химки» расторг контракт с главным тренером

Футбольный клуб «Химки» расторг контракт с главным тренером Николаем Писаревым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена наблюдательного совета клуба Романа Терюшкова.

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По данным некоторых источников, шефство над командой возьмет Спартак Гогниев.

Писарев стал главным тренером «Химок» 10 августа. Клуб с этого времени потерпел 4 поражения подряд в Кубке России.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХимкиФутболисты
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