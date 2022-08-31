ФК «Химки» расторг контракт с главным тренером
31 августа 202221:56
Футбольный клуб «Химки» расторг контракт с главным тренером Николаем Писаревым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена наблюдательного совета клуба Романа Терюшкова.
По данным некоторых источников, шефство над командой возьмет Спартак Гогниев.
Писарев стал главным тренером «Химок» 10 августа. Клуб с этого времени потерпел 4 поражения подряд в Кубке России.
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31 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru