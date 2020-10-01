Главный тренер «Зенита» прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов

Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак заявил, что удовлетворен результатами жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Краснодар» выступит в групповом этапе Лиги чемпионов

Ранее стало известно, что «Зенит» попал в одну группу в «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

Семак назвал итоги жеребьевки "нормальными", отметив, что они могли быть и лучше, и хуже. Он добавил, что в группу не попали слабые команды, однако, шансы у петербуржцев есть.

Как ожидается, первый матч для "Зенита" состоится 20 или 21 октября. Даты игр огласят немного позже.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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