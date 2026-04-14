Песков рассказал, когда в РФ наладится работа интернета
14 апреля 202612:53
Работу интернета в России полностью нормализуют, когда исчезнет необходимость принимать меры безопасности. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что ограничения интернета вызывают неудобства для многих россиян, однако «сейчас такой период».
«После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», - отметил Песков.
Между тем в России крупные интернет-сервисы начали ограничивать доступ для пользователей VPN.
Горячие новости
- Представитель Пугачевой опровергла информацию о ее приезде в Россию
- Нужны перемены? Что ждет Овечкина после провала «Вашингтона»
- Песков: Объявлений о продлении лицензии на продажу нефти из РФ не было
- Песков рассказал, когда в РФ наладится работа интернета
- Придется покупать в банке: Кому грозит «уголовка» за крипту
- Замену русскоязычных названий в Киргизии связали с президентскими выборами
- Виски и Chanel: Какие товары подорожают из-за «недружественных» пошлин
- Острый голод: Россиян предупредили о росте цен на фастфуд
- НАК: В России предотвращено 37 нападений на объектах образования
- Бюджетников лишили бесплатного санаторно-курортного отдыха в 2026 году