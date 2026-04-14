Песков рассказал, когда в РФ наладится работа интернета

Работу интернета в России полностью нормализуют, когда исчезнет необходимость принимать меры безопасности. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ограничения интернета вызывают неудобства для многих россиян, однако «сейчас такой период».

«После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», - отметил Песков.

Между тем в России крупные интернет-сервисы начали ограничивать доступ для пользователей VPN.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
