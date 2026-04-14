Песков напомнил, что зарубежные мессенджеры должны выполнять законы РФ

Зарубежные мессенджеры должны выполнять законы России. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские онлайн-сервисы стали недоступны пользователям VPN

Он пояснил, что если платформы не выполняют нормы российского законодательства, то в их отношении вводятся ограничения.

«Если это не делается... принимаются меры», — сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что работа интернета в России нормализуется после того, как исчезнет необходимость принимать меры безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
