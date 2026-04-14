Названы любимые рок-группы у россиян с ноября 2025 года
Группа «Король и Шут» возглавила список самых популярных рок-исполнителей среди россиян за последние шесть месяцев, выяснил сервис «Кион музыка». Исследование имеется в распоряжении НСН.
Второе место в рейтинге за период с ноября 2025 по апрель 2026 года занял коллектив Nautilus Pompilius. Далее идут группы «Город 312» и «Агата Кристи», а также Вячеслав Бутусов в качестве сольного исполнителя. Кроме того в ТОП-10 вошли «Ария», «АукцЫон», Uma2rman, «Чиж & Co» и «Пикник».
Что касается песен, то лидером стали «Крылья» от Nautilus Pompilius. Второе место у трека «Дорога» группы «АукцЫон». Ещё одна песня Nautilus Pompilius «Скованные одной цепью» стала третьей. Замкнули ТОП-5 треки «У шамана три руки» от коллектива «Пикник» и «Земля» группы «Маша и Медведи».
Ранее сервис «Кион музыка» выяснил, что самыми популярными бардами в РФ являются Владимир Высоцкий, Александр Розенбаум и Игорь Растеряев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
