Главный тренер «Милана» Пиоли ушел в отставку
Главный тренер футбольного клуба «Милан» Стефано Пиоли покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды.
Клуб поблагодарил за работу 58-летнего специалиста, который руководил «Миланом» последние пять лет.
«Профессионализм и человеческое отношение Стефано внесли значительный вклад в рост команды, воплотив в себе основные ценности клуба с самого первого дня», — указали в команде.
Стефано Пиоли стал главным тренером «Милана» в октябре 2019 года. Под его руководством команда выиграла в 132 матчах в различных турнирах, сыграла вничью 55 раз и уступила в 52 играх, а также стала чемпионом Италии сезона-2021/2022.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru