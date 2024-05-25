Главный тренер «Милана» Пиоли ушел в отставку

Клуб поблагодарил за работу 58-летнего специалиста, который руководил «Миланом» последние пять лет.

«Профессионализм и человеческое отношение Стефано внесли значительный вклад в рост команды, воплотив в себе основные ценности клуба с самого первого дня», — указали в команде.

Стефано Пиоли стал главным тренером «Милана» в октябре 2019 года. Под его руководством команда выиграла в 132 матчах в различных турнирах, сыграла вничью 55 раз и уступила в 52 играх, а также стала чемпионом Италии сезона-2021/2022.

